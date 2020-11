Avalanche Quartet naar De Oosterpoort

Het Avalanche Quartet – Henk Hofstede (Nits), Marjolein van der Klauw (VanWyck), Arwen Linnemann (ex-Nits) en Pim Kops (De Dijk) – gaf al een paar honderd concerten en maakte twee albums met vertolkingen van de songs van Cohen. Vaak trouw aan de oorspronkelijke arrangementen en volledig akoestisch.

In 1988 ontmoet Henk Hofstede de wereldberoemde Canadese singer-songwriter in een Brusselse tv-studio. Hofstede is groot fan en heeft de moed Cohen aan te spreken. Die vertelt dat hij op het punt staat een wereldtour te ondernemen en nog op zoek is naar een band. Of Hofstede en zijn band er geen oren naar hebben. Maar de Nits zijn na het succes van het album ‘In The Dutch Mountains’ bezig met een uitgebreide tour en Hofstede moet het gouden aanbod met pijn in zijn hart afwijzen.

Vijftien jaar later ontmoet hij de Belgische schrijver Marc Hendrickx die bezig is een boek te schrijven over Cohen. Voor de Nederlandse uitgave, ‘Yesterday’s Tomorrow’, maakt Hofstede samen met Pim Kops, Marjolein van der Klauw en Arwen Linnemann, een cd met negen songs van de Canadees. Het is het begin van het Avalanche Quartet.

‘Photo by Machine’ is de titel van hun nieuwe programma, waarin de onvergetelijke liedjes van Cohen voorzien worden van melancholische en authentieke arrangementen. Het Avalanche Quartet komt op vrijdag 19 februari naar De Oosterpoort Groningen met een prachtige ode aan Leonard Cohen: Photo by Machine.