Hannah Mae geeft extra show in de Rozenknop

Onlang bracht Hannah Mae, de talentvolle singer-songwriter uit Emmen, de single ‘Little Things’ uit. Ze schreef het nummer in Nashville met niemand minder dan Rob en Matthew Crosby, bekend van The Common Linnets. ‘Little Things’ sluit perfect aan bij de huidige tijdsgeest; alle reden dus om er een tour aan te koppelen.

In het najaar van 2019 kwam Hannah’s debuutsingle ‘Back To You’ uit. Het liedje werd een grote hit op de radio en leverde Hannah aandacht op bij onder andere Radio 2, 5 Uur Live, Jinek en Tijd Voor MAX. Tevens heeft Hannah opgetreden voor niemand minder dan Willem-Alexander en Maxima! De single heeft inmiddels ruim zeven miljoen streams op de teller en still counting.

Afgelopen voorjaar was Hannah Mea de support act voor Milow in Carré en stond ze op C2C in AFAS Live. In februari komt ze voor een extra show shows naar de Eindhovense Rozenknop!