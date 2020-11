Def P – Gevat In 16 Bars

Rapper en kunstenaar Def P is samen met zijn Osdorp Posse de grondlegger en pionier van rap, hiphop en Nederhop in Nederland. Dat hij ook in 2020 nog steeds niet weg te denken is uit de muziek is dan ook niet zo gek. Met zijn vijfde studio album ‘Gevat In 16 Bars‘ levert hij in 2020 een waar meesterwerk af.

Wat ‘Gevat In 16 Bars‘ zo uniek maakt is de perfecte combinatie van de nummers in combinatie met de artwork en het 72-pagina tellende boekje wat bij de cd zit. Het gaat om de ideale beleving van kunst: in muziek, gedichten en schilderijen. In het cd boekje staan een greep van de prachtigste en beste schilderijen uit twintig jaar schilderkunst van Def P en bijpassende gedichten. Deze schilderijen en gedichten vormen een deel van de songteksten van de nummers op deze nieuwe plaat.

De teksten van Def P zijn altijd scherp en raak, zo bevat ook dit album een aantal pareltjes, waaronder de opener van de cd ‘Muziek Op Doek‘. Deze track omschrijft als het ware dat schilderkunst en muziek twee kunstvormen zijn waarbij men alle artistieke vrijheid heeft om alle kanten op te gaan en waar alles mogelijk is. Dat deze twee kunstvormen zeer goed te combineren zijn blijkt wel als men de schilderijen van Def P bekijkt en als men goed en aandachtig naar ‘Muziek Op Doek‘ luistert.

In ‘DJ Evolutie‘ wordt de evolutie van het DJ’en geschetst, daarnaast is het een mooie shoutout naar DJ Daan, die al decennia lang als DJ achter Def P staat, zowel bij Osdorp Posse, als ook solo. Def P’s thuisstad Amsterdam is ook een veelvoorkomend onderwerp in zijn schilderijen, maar ook op dit album, waarbij ‘Bloedgroep XXX’ een mooie ode aan Amsterdam vormt.

Door alle corona-perikelen dit jaar werd niet alleen de releasedatum van dit album een aantal keren verschoven, ook was het een inspirerend onderwerp wat goed terug te horen is op de bonus track ‘Zou Het Kunnen‘.

Dit nieuwe Def P album ‘Gevat In 16 Bars‘ is een album om je vingers bij af te likken. Niet alleen de nummers op de cd, maar ook het prachtige bijbehorende boekwerk met schilderijen en gedichten. Deze combinatie van Def P’s kunst geeft een prachtige beleving van zijn artistieke werk en vormt zo een fantastisch mooi naslagwerk. (9/10) (Suburban Records)