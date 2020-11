Pink Floyd brengt ‘Delicate Sound Of Thunder’ opnieuw uit

32 jaar na officiële release brengt Pink Floyd in november het drievoudig platina dubbelalbum ‘Delicate Sound Of Thunder’ opnieuw uit. Het album werd in november 1988 uitgebracht en bevat opnames van hun show in het Nassau Coliseum op Long Island.

De heruitgave bestaat onder andere uit de ‘Delicate Sound Of Thunder’ film, die bewerkt en verbeterd is met 5.1 Dolby surround sound. Ook bevat de LP-set 9 nummers die niet op de 1988 release terug te vinden zijn en op de 2-CD zijn 8 extra tracks toegevoegd. De heruitgave van ‘Delicate Sound Of Thunder’ is verkrijgbaar vanaf 20 november.