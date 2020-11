18 november, de verjaardag van Kirk Hammett

Op het debuutalbum van Metallica, ‘Kill ‘Em All’, speelde Kirk Hammett alleen de grote solopartijen in voor de toenmalige gitarist Dave Mustaine. Al snel werd duidelijk dat Kirk over veel meer talent beschikte en werd hij als vast bandlid aangesteld. Inmiddels is hij wereldberoemd om zijn supersnelle solo’s, explosiviteit en het gebruik van zijn wah wah pedal.

Kirk Hammett’s bekende riff uit ‘Enter Sandman’

Het door de fans zo geliefde album ‘Master Of The Puppets’ was de echte doorbraak van de metalband en de credits voor het de geniale albumtrack met dezelfde titel komen op naam van Hammett. Met het klassieke ‘The Black Album’ uit 1991 vestigen Lars Ulrich, James Hetfield, Jason Newsted en Kirk Hammett zich definitief tot de grootste metalband ter wereld. De bekende riff uit ‘Enter Sandman’ is ook van de hand van de gitarist net als de track ‘The Unforgiven’.

Kirk Hammett wordt vandaag alweer 56 jaar.