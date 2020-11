Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Sigur Rós.

Sigur Rós werd in 1994 opgericht en hun internationale doorbraak kwam in 1999 naar aanleiding van het tweede album ‘Agætis Byrjun’. Het geluid van de band wordt vaak beschreven als etherisch, extatisch, romantisch, dramatisch en organisch. De droefheid in de stem van frontman Jónsi in combinatie met de symfonische, melodische klanken zorgden al snel voor succes in Europa en Amerika. Naar aanleiding van diverse tours werd ook hun overtuigende live reputatie overal in de wereld een begrip!

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Sigur Rós live @ the Walt Disney Concert Hall (2017).