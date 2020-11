Lil Uzi Vert en Future droppen deluxe versie ‘PLUTO X BABY PLUTO’

Afgelopen vrijdag wisten Lil Uzi Vert en Future de wereld te verrassen met de release van ‘PLUTO X BABY PLUTO’. Al langer ging het gerucht dat de twee zouden gaan samenwerken en vorige week werd dat gerucht bevestigd met een volledige nieuw album. De release is op social media aangekondigd met videotrailers, geregisseerd door de geroemde filmmaker Hype Williams.

Vandaag worden de fans opnieuw verrast en verschijnt het deluxe album met daarop maar liefst 8 extra tracks, waaronder ‘Over Your Head’ en ‘Patek’. Het deluxe album is op alle USP’s te beluisteren.

Lil Uzi Vert en Future

Rappers Lil Uzi Vert en Future zijn geen onbekenden in de hiphop scene. Beide zijn multi-platina rappers met hits als ‘XO Tour Llif3’ en ‘Mask Off’. Zowel Lil Uzi Vert als Future brachten afgelopen jaar een solo album uit. Lil Uzi Vert gooide hoge ogen met ‘Eternal Atake’ en Future met ‘High Off Life’. Eerder dit jaar brachten ze samen de tracks ‘Patek’ en ‘Over Your Head’ uit. Nu is daar het langverwachte album ‘PLUTO X BABY PLUTO’.