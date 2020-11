Sticks en Kubus werken samen op ‘Het Mooiste Komt Nu’

Afgelopen zomer bracht Sticks, bekend van de succesformaties Opgezwolle en Great Minds, zijn album ‘STICKmatic’ uit. De plaat bevatte spannende samenwerkingen met o.a. S10, Lijpe en Zwangere Guy en tracks waarop de Zwollenaar geen blad voor de mond nam. De laatste track getiteld ‘Het Mooiste Komt Straks’ verwees stiekem al naar het album dat vandaag het levenslicht ziet: ‘Het Mooiste Komt Nu’.

Het is niet de eerste keer dat hij exclusief samenwerkt met de alom geprezen producer Kubus en dat is te horen; ze voelen elkaar feilloos aan. Er worden veel universele thema’s aangehaald, zoals liefde, verlies, hoop en perspectief. Taboes gaat Sticks niet uit de weg, zo bespreekt hij de scheidslijn tussen spiritualiteit en materialisme en paranoïde gedachtes en geestelijke gezondheid. Eerder verscheen al de single ‘Upgrade’ met Kraantje Pappie. Binnenkort verschijnt de videoclip van ‘SlowMotion’, waarop Typhoon te horen is.

“We moeten ‘t samen zien te redden. Dit album gaat daarom over je individuele strijd voeren in saamhorigheid. Over je lot in eigen hand houden. Over je druk maken om de juiste dingen. Elke rap op deze plaat klopt en is puur.. Wie en hoe ik nú ben. Elke beat van Kubus raakt me als nooit tevoren.. hij is opeens een compleet nieuwe producer op deze. One of the greatest.”

– Sticks

Sticks en Kubus gaan way back en werken ondertussen al 20 jaar samen. Hun eerste gemeenschappelijke album was ‘Microphone Colossus’ uit 2004 en vorig jaar nog werkten ze samen aan ‘Onrust’ (2019); een expositie van installaties, teksten en muziek dat enkel op locatie bij Museum De Fundatie te ervaren was. ‘Het Mooiste Komt Nu’ is in diezelfde periode gemaakt. Geboren uit een gezamenlijke drang om zichzelf te verrassen en om hun groei als mens te vangen in muziek en tekst. Sticks: “We zijn beiden zeer intuïtief in de studio en voelen aan waar we behoefte aan hebben.. weinig woorden, veel experimenteren en gewoon gaan.”