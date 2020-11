Tame Impala viert 10-jarig jubileum van debuutalbum ‘InnerSpeaker’

Om de tiende verjaardag van het debuutalbum ‘InnerSpeaker’ te vieren, releaset Tame Impala op 26 maart 2021 een deluxe 4LP heruitgave. Daarbovenop verschijnt op 18 december 2020 een nieuwe, gelimiteerde uitgave van hun laatste album ‘The Slow Rush’.

‘InnerSpeaker’, opgenomen in 2009 in West-Australië, kan men inmiddels een moderne klassieker noemen. Radiostation triple j noemde het een ‘spiraalsgewijs, trippy avontuur’ en de pers roemde de plaat vanwege het ‘vintage gevoel’ dat de nummers vooral heel levendig maakt.

‘InnerSpeaker’ ontving lovende kritieken rondom de release: het won Australian Album of the Year bij de j awards, werd uitgeroepen tot Rolling Stone’s Album of the Year, ontving meerdere ARIA-awardnominaties, werd bestempeld als Best New Music en verscheen sindsdien in meerdere lijsten met de beste albums van de jaren ’10.

De uitgebreide luxe editie bevat o.a. de singles Solitude is Bliss, Lucidity, Expectation en daarbij:

-Een collage van albumhoes schetsen

-Nieuwe mixen van nummers van het originele album

-Instrumentals

-Een luxe booklet van 40 pagina’s

Het artwork van ‘InnerSpeaker’ is van Leif Podhajsky en het album is gemixt door Dave Fridmann.

‘The Slow Rush’, het vierde album, werd in februari 2020 uitgebracht en kreeg brede bijval. Kevin Parker scoorde zijn tweede nummer 1-positie in Australië, zijn hoogste album tot nu toe in zowel de VS als het VK en behaalde veertien wereldwijde top 10-noteringen (waaronder een nummer 2-positie in de Nederlandse Album Top 100).

De nieuwe limited edition kleurenversie van ‘The Slow Rush’ – voor het eerst sinds de release opnieuw gedrukt – komt op crèmewit vinyl en bevat o.a. de singles ‘Lost In Yesterday’, ‘Borderline’, ‘It Might Be Time’ en ‘Is It True’.

De nieuw uitgave van ‘The Slow Rush’ is beschikbaar vanaf 18 december 2020.