Freek Volkers Band – Outside The Box

Na zo’n dertig jaar in allerlei muziekstijlen als pop, jazz, hardrock bezig te zijn geweest en zelfs filmmuziek te hebben gemaakt wilde zanger en gitarist Freek Volkers het over een andere boeg gooien en zich met blues bezig gaan houden. Samen met zijn broer Eddie Volkers op drums richtte hij in 2016 de Freek Volkers Band op, waar bassist Ivo Sonneveld en gitarist Gerard Koot zich bij aansloten. Clubs en festivals werden aangedaan en in 2018 resulteerde dit in het eerste album met de titel ‘As Blue As It Gets’.

En nu, twee jaar later, is de tweede cd van de band verschenen met als titel ‘Outside The Box’. De band heeft een personeelswisseling ondergaan. Sonneveld en Koot zijn weg. Freek en Eddie worden nu versterkt door de ervaren en veelzijdige bassist Marcello Briganti. Op het album staan negen nummers, die allemaal door Freek zijn geschreven. Op de website (die overigens best eens bijgewerkt mag worden) staat de kreet ‘Dampende gitaar blues!!’, wat wijst op snoeiharde bluesrock. Die vlag dekt de lading niet helemaal. De heren kunnen stevig musiceren – het is niet voor niets een powertrio – maar het gaat er veel subtieler aan toe dan het recht-toe-recht-aan stampwerk.

Net als de eerste cd zit het hier ook weer snor met de muziek. Prima nummers, goed uitgevoerd, Mijn persoonlijke favorieten zijn het rustige ‘Stay One More Night’ en ‘Fly With Seagulls’. Prima werk. (7/10) (eigen beheer)