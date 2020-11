Danny Vera – The New Now

29 augustus kwam er nog een home recordings EP uit van Danny Vera. Een paar maanden later is er dan ook gelijk een nieuw album van de beste man. Hij heeft dus allesbehalve stil gezeten. Het komt ook maar een jaar na zijn vorige album ‘Pressure Make Diamonds’. Hiermee kwam de dikke hit en deze ‘The New Now’ heeft dus de lastige taak om dit succesalbum op te volgen.

In mijn vorige recensie is er al veel gezegd over de zanger en zijn weg in de muziek, dat hoeft dus hier niet nog eens. Inmiddels weet heel Nederland wel wie Danny Vera is.

Deze ‘The New Now’ heeft hij gemaakt tijdens de “intelligente lockdown”. Met een twintigtal nummers kwam hij bij de studio aan, wat naar eigen zeggen nogal ongebruikelijk was voor zijn doen. Alhoewel Vera al langer meer dan alleen ballads doet, is het bij deze plaat gelukt om met zo’n nummer de positie van TopSong te bereiken. In het interview met DJ Rob Stenders zei hij: ‘’Anders blijf ik toch altijd die ballad-jongen.’’ Toch gek eigenlijk dat vele hem nog zo zien. In het verleden maakte hij al nummers als: ‘The Devil’s Son’, L.O.V.E.’ en ‘How The Dice Will Roll’ die het zeker niet slecht deden.

Het eerste nummer ‘Hold On To Let Go’ kennen we al van de eerder uitgebrachte home recordings. Het verschil zit hem in de aankleding van het nummer. Aan het einde van het nummer zit daar verschil en dan moet toch gezegd worden dat het arrangement van de home recordings dit nummer beter past. De tekst komt beter over bij de minimalistische van die uitvoering dan deze uitvoering. Het begin van de opbouw met de strijkers is prachtig, maar verliest daarna toch een beetje aan kracht. Diezelfde strijkers hebben wat mij betreft een betere werking op ‘Anoher Goodbye’.

Over TopSong ‘The Weight’ kunnen we kort zijn. Deze heeft die positie niet voor niets gehaald. Fijn arrangement, wederom een goede tekst. Klasse! In het rijtje van teksten die je laten denken past ook de titeltrack zeker. Het kabbelt op eigen tempo rustig terwijl je in de tekst wordt gezogen.

De echte rocker op het album is ‘That Midnight Thang’. Heeft een 50’s rock ’n roll vibe die goed met zijn stem samengaat, fijne solo erin. Tijdens liveoptredens gaat het dak er bij dit nummer geheid af.

Ook op ‘The New Now’ laat Vera zien dat hij tot de top van de Nederlandse artiesten hoort. Wederom een lekkere plaat, al heeft hij niet zo’n impact als zijn vorige. Op deze plaat blijven de nummers niet meteen zo hangen als dat ze op ‘Pressure Make Diamonds’ doen. Desalniettemin is dit een sterke plaat en een aangename in deze rare tijd. (8/10) (Excelsior Recordings/Danny Vera)