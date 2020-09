Danny Vera – The New Black And White Part IV – The Home Recordings

We kunnen in Nederland niet meer om de muziek van Danny Vera heen. Na jaren van touren, albums uitbrengen en spelen bij Voetbal Inside heeft hij vorig jaar eindelijk zijn grote hit te pakken. ‘Rollercoaster’ werd een instant classic, en terecht. Als muziekliefhebber is het toch fantastisch om te zien dat de pure, de echte muziek nog steeds door velen wordt gewaardeerd en, al is het bij uitzondering, nog steeds de top 40 kan halen. Nee mensen, er is geen autotune nodig, er zijn geen computergestuurde elementen nodig. Louter echte muziekinstrumenten maken nog altijd de mooiste nummers.

Danny Vera, geboren als Danny Polfliet is een Americana zanger uit het Zeeuwse Middelburg. In 1999 vormde Vera zijn eerste band genaamd Til Dawn. In diezelfde tijd behoorde hij tevens tot de eerste lichting van de Rockacademie. Onder zijn klasgenoten waren Floor Jansen (Nightwish) en Jacqueline Govaert (Krezip).

In 2002 kreeg hij een solo contract aangeboden. Vanaf dat jaar timmert hij dus al solo aan de weg. Mede door Johan Derksen en VI kreeg Danny Vera meer en meer bekendheid. Met als hoogtepunt dus de hit ‘Rollercoaster’. Bij zijn live concerten kun je tijdens dit nummer dan ook een speld horen vallen. Zo veel indruk maakt het op mensen. Wie denkt dat Vera alleen zulke nummers maakt heeft het mis. Hij kan ook zeker lekker rocken, voorbeelden hiervan zijn ‘L.O.V.E.’ en ‘How The Dice Will Roll’.

Het idee voor de home recordings kwam eigenlijk omdat hij niets anders te doen had. Hieruit volgde ook een nieuw nummer ‘Hold On To Let Go’. Zoals hij zelf al aangaf is dit een hoopvol nummer, iets wat we in deze tijden goed kunnen gebruiken. Kippenvel en zelfs een traantje kun je bij dit nummer verwachten.

Verder staan op deze EP nog twee herbewerkingen van eigen nummers en drie covers van klassiekers. Twee van die covers kennen we in een totaal andere versie en Vera maakt zo dat je echt naar de tekst gaat luisteren en beseft hoe goed die eigenlijk zijn. Dit begint met ‘Zijn Het Je Ogen’ oorspronkelijk van Koos Alberts. Ook ‘Take My Breath Away’ (Berlin) heeft er een geweldige cover bij.

Het enige nummer dat niet bij hem thuis is opgenomen is de herbewerking van ‘Pressure Make Diamonds’. Dit wordt ten opzichte van de versie van vorig jaar met blazers versterkt. Met name de akoestiek komt de stem ten goede. Er komt hierdoor een prachtige echo op die zorgt dat de teksten nóg beter binnenkomen.

Het is bijna een scande dat het zolang heeft geduurd voor deze man erkend werd door het grote publiek. Deze nieuwe EP is wederom een parel, vol met kippenvel uitvoeringen van classics, herbewerkingen van eigen werk en het magistrale ‘Hold On To Let Go’. Deze home recordings kun je blind aanschaffen, check gelijk de rest van zijn discografie en je hebt muzikaal een geweldige dag. (10/10) (Excelsior Recordings)

Tracklist:

1. ‘Hold On To Let Go’

2. ‘Zijn Het Je Ogen’ (Koos Alberts)

3. ‘Better Off’ (2020 Versie)

4. ‘In The Ghetto’ ( Elvis Presley)

5. ‘Take My Breath Away’ ( Berlin)

6. ‘Pressure Make Diamonds’ (2020 Versie)