Artiesten die maar al te graag rocken in een casino

Er is niets zo leuk als naar een concert en festival gaan en je favoriete artiesten aan het werk zien en te genieten van hun muziek, de fans en de atmosfeer. Maar dan, na de laatste noot, gaan de lichten voor een laatste keer uit. Je gaat naar huis of naar een ander concert, maar wat doet de band? Misschien zelf een andere groep uitchecken, relaxen backstage — wellicht zich ook wel eens wagen aan een spelletje blackjack of poker? Ja, hoor. Er zijn vele artiesten uit de muziekwereld die genieten van een casinospel, of het nu online is of in een land-based casino, en daar zitten een paar zeer bekende namen bij.

Wat maakt casino zo populair bij muzikanten?

Laten we eerst even ingaan op waarom casinospelen zo populair zijn bij internationale artiesten.​​​​Dé reden waarom muzikanten enorm veel terug te vinden zijn aan de casinotafels, is niet alleen de spanning van het spel, maar ook de optie van privacy. Als ze aan de tafels in fysieke casino’s willen zitten, dan kunnen ze vaak een deel van het casino afhuren. Ook in de online versie kunnen ze zich beschermd voelen. Als ze zich bijvoorbeeld aanmelden bij online casino’s zoals EuroPalace online casino, welke deel uitmaakt van Malta Gaming Authority, een casinogroep die integriteit en vertrouwen garandeert, dan kunnen ze rekenen op betrouwbaarheid en de bescherming van hun persoonlijke gegevens. Bovendien krijgen ze, dankzij de steeds innovatiever wordende technologie, zoals de introductie van live casino en VR, de beste online spelervaringen aangeboden. De combinatie van databeveiliging en een levensecht casino-gevoel is wat online casino enorm populair maakt bij beroemdheden in het algemeen, waaronder zeker muzikanten, die doorgaans zeker niet weg zijn van een beetje zinderende entertainment!

Laten we een paar artiesten ontdekken die niet alleen een liefde hebben voor het spelen van muziek, maar ook voor casino-games.

50 Cent

What’s in a name, right? De Amerikaanse rapper 50 Cent, die ooit deels in Bitcoins werd betaald voor zijn album ‘Animal Ambition’ wat hem een flinke duit opleverde, is een van de vele topartiesten die graag eens een gokje wagen. Laat je niet op het verkeerde been zetten door zijn artiestennaam, want de inzet van de rapper is iets meer dan 50 cent. Zo zou hij in 2012 bijvoorbeeld half miljoen dollar ingezet hebben op de wedstrijd tussen de New York Giants en de San Fransisco 49ers. We hopen maar dat hij als winnaar uit de bus gekomen is.

Nelly

Ook rapper Nelly, die begin dit jaar eigenlijk nog zou optreden in Nederland, heeft niet alleen een grote liefde voor muziek maar ook voor het spelen van casinospellen. De ‘Hot In Here’-zanger, die onder contract was bij platenmaatschappijen zoals Universal, Republic en Columbia, zat al verscheidene malen aan pokertafels en nam ook al deel het hoofdevenement in 2007 van World Series Of Poker.

P. Diddy

P. Diddy is in de Verenigde Staten niet alleen bekend om zijn rapmuziek maar ook om zijn blackjack-talent. De Amerikaanse rapper groeide namelijk ook uit tot een blackjack-professional en is meestal te vinden aan de high-limit tafels in verschillende casino’s. Hij was er ook bij toen Harrah’s ‘Atlantic City’ het nieuwe assortiment blackjack-tafels introduceerde in 2012. Diddy trad niet alleen op tijdens de openingsceremonie maar was ook de eerste speler die een gokje waagde.

Rock ’n roll aan de roulettetafel

Internationale muzikanten houden dus niet alleen van reizen, optreden en luxueus cruisen. Nee, sommige hebben er duidelijk ook een passie bij voor roulette, poker of blackjack. We durven te wedden dat ze bij het winnen dan ook spontaan in een liedje of roerige rap uitbarsten!