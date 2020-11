Wolfgang van Halen komt naar buiten met muziek van zijn soloband Mammoth WVH

Iedereen wordt geboren met een achternaam. Wolfgang Van Halen heeft een van de meest herkenbare achternamen in de entertainment wereld en bereidt zich al een tijdje voor om muziek uit te brengen van zijn soloband Mammoth WVH. Dat plan werd echter gewijzigd toen zijn vader en gitaaricoon Eddie Van Halen hem vertelde dat zijn kanker was teruggekeerd. Wolfgang besloot alles in de wacht te zetten om bij zijn vader te zijn tijdens zijn strijd. In die tijd schreef Wolfgang materiaal voor zijn aanstaande soloalbum welke in 2021 gaat uitkomen.

“As my pop continued to struggle with various health issues, I was imagining what my life would be like without him and how terribly I’d miss him. While the song is incredibly personal, I think anyone can relate to the idea of having a profound loss in their life,” aldus Wolfgang Van Halen.

Door het lied te schrijven en alle instrumenten en zang zelf te spelen en in te zingen voor Mammoth WVH, is “Distance” een open brief aan zijn vader. Wolfgang had het geluk het nog voor zijn vader te kunnen spelen en het werd zo een favoriet van Eddie – waarin hij verklaard: “no matter what the distance is, I will be with you.” De video voor het nummer is gemaakt van allerlei familievideo’s door de jaren heen en biedt een kijkje in een van de meest opmerkelijke persoonlijkheden uit de muziek business. De video, die de familie door de jaren heen chronologisch laat zien, eindigt met een ontroerende voicemail die Eddie aan zijn zoon heeft achtergelaten.

“I never intended ‘Distance’ to be the very first piece of music people would hear from me, but I also thought my father would be here to celebrate its release. This is for him. I love and miss you, Pop.”

Een organisatie die heel dicht bij de familie Van Halen staat, is de Mr. Holland’s Opus Foundation. Eddie steunde de organisatie genereus met talloze donaties tijdens zijn leven. Wolfgang stapt in de voetsporen van zijn vader en schenkt zijn deel van de opbrengsten van “Distance” aan de stichting.

“Our connection with Eddie grew out of his generous nature, his delight in seeing kids learn and play music, and ultimately understanding what’s important in life. Eddie lived out loud through his music, and I believe that he wanted to see that kind of expression ignite in the students. Music saved him and he loved giving back through what we do for kids through the power of music. Thank you, Eddie. We’ll never forget you.” – Felice Mancini, the President and CEO of The Mr. Holland’s Opus Foundation.