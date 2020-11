Ralph Staples brengt Canadese reggae met Jamaicaanse roots en Filipijnse accenten

Wie denkt aan reggae, denkt aan Jamaica. Natuurlijk heb je in vrijwel ieder land wel enkele goede reggae-artiesten, zoals wij in Nederland de Rootsriders en Beef! als absolute toppers hebben, in Canada hebben ze Ralph Staples. Ok, eerlijk is eerlijk, met Jamaicaanse roots, en dat is toch wel handig voor reggae.

Zijn nieuwe single ‘I’m in love with you’ is zelf geschreven en geproduceerd. Ralph heeft op dit project samengewerkt met de Filipijnse nachtegaal Denise Gonzales. Voor Denise is het haar eerste reggaeproject en volgens Ralph hebben ze al een tweede single opgenomen en werken ze samen aan een album, dat in de zomer van 2021 uitkomt. Logisch, want de stem van Denise lijkt gemaakt voor reggae.

Ralph kijkt uit naar geweldige nieuwe samenwerkingen met Denise; “Ze is jong, fris, getalenteerd en mooi”, aldus de Jamaicaanse producer. “We zullen onze talenten combineren om mooie liedjes te maken.” Hun tweede single zal al met Kerstmis van dit jaar verschijnen, maar eerst dus nog: ‘I’m in love with you’.