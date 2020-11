Buggzy Hoffa brengt nieuwe track ‘Pray On’ uit

Als je meer dan 24 jaar in de muziek zit, leer je op zijn zachtst gezegd het een en ander. Buggzy Hoffa, ook wel bekend als H.E.R.U., komt uit Brooklyn, New York. Oorspronkelijk was Brandon Wilson, die zichzelf beschrijft als een nerd die de Holy Rosary Elementary School en John Dewey High School in Gravesend in Brooklyn bezocht, nooit afgestudeerd of zelfs zijn General Educational Development heeft behaald.

Hij zit echter al sinds zijn zesde in de entertainmentindustrie, wat zijn leven werd. Hij was figurant in The Cosby Show, waar zijn vader stagemanager was. Gezien het werk van zijn vader en de connectie van zijn broers en zussen met de muziekindustrie (zijn broers waren Rameses Wilson alias ‘Trill Cosby’ en Charlie Wilson), was het voor hem niet meer dan normaal om in de entertainment te willen werken. Uiteindelijk is zijn droom nog eens een eigen film te schrijven, regisseren en er in te schitteren, maar muziek speelt de hoofdrol in het leven van de entertainer.

Een dorst naar creatieve vrijheid is de grote inspiratiebron van Buggzy Hoffa. Creatie is iets waar Buggzy verliefd op is. “Being creative with other creators is spiritual”, aldus Buggsy. Begin 2019 speelde hij dan ook in de beruchte film ‘Friday the 13th Vengeance’ en werd een personage in de officiële ‘Friday the 13th’-videogame (PS4, Xbox One, Switch, pc)

Leuk, maar muziek blijft zijn grootste passie. Brandon richtte de groep Black Diamond Mafia op in 2019, een Amerikaanse hiphopgroep die werd opgericht in New York City, in Brooklyn. Niet alleen Buggzy Hoffa, maar ook The Rockstar Jai-ho, The Golden Child, Boastful Trill Cosby, Charismatic 2CaNn en The Wavy Mr Tony Blu bestormen met hun debuutsingle ‘Superfly’ in september 2019 de hiphopanalen, en ook ‘Fire Hose’, die meer dan een miljoen keer werd bekeken op YouTube, kwamen uit de mic van de groep.

Toch blijft Buggzy Hoffa zijn eigen singles uitbrengen, zoals zijn solo-single ‘Pray on’.