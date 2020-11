16 november, de verjaardag van Diana Krall

Vandaag in 1964 werd in Canada een bijzonder getalenteerd meisje geboren: Diana Krall, Diana kreeg haar eerste pianolessen toen ze slechts vier jaar oud was, en in haar pubertijd gaf ze al diverse optredens als jazzpianiste in lokale restaurants in Los Angeles. In 1993 kwam haar eerste jazz album uit en niemand minder dan John Clayton en Jeff Hamilton speelden mee op haar debuut. De legendarische producer Tommy LiPuma was zo onder de indruk dat hij de productie van haar tweede album ‘Only Trust Your Heart’ voor zijn rekening nam. Diana Krall heeft inmiddels al diverse Grammy’s op haar naam staan.

Diana Krall en Elvis Costello

In 2003 trad ze samen met Tony Bennett op in het tv-programma ‘Spectacle: Elvis Costello with…’ waarin de gastheer Costello Diana interviewde. De vonk tussen de twee sprong blijkbaar over want de twee trouwden in 2003, op het landgoed van Elton John, en ze hebben inmiddels twee zonen. Diana Krall wordt vandaag 56 jaar.