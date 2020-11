Platina award voor debuutalbum Duncan Laurence

Duncan Laurence heeft een platina award overhandigd gekregen voor zijn debuutalbum ‘Small Town Boy’. Laurence kreeg maandagavond de award uitgereikt door Ilse DeLange tijdens een live-uitzending van BEAU.

Duncan Laurence’ langverwachte debuutalbum ‘Small Town Boy’ verscheen afgelopen vrijdag. Het album, met daarop hits als ‘Love Don’t Hate It’, ‘Someone Else’ en natuurlijk wereldhit ‘Arcade’, heeft nu officieel de platina status behaald op basis van streams, downloads en fysieke verkopen. Duncan Laurence kreeg de award tijdens de live-uitzending van BEAU op RTL4 uit handen van Ilse DeLange, die hem sinds hij in haar team belandde in The voice of Holland, altijd heeft gesteund en onderdeel van het team was waarmee hij in 2019 het Eurovisie Songfestival won.

“Ik heb de luisteraars op mijn debuutalbum mee willen nemen mijn wereld in”, aldus Duncan. “Door open te zijn over mijn emoties, hoop ik dat mensen zichzelf erin herkennen. Dat de liedjes waar ik zo hard aan gewerkt heb zo massaal omarmd worden dat ‘Small Town Boy’ nu al platina is, vind ik fantastisch.”

Op ‘Small Town Boy’ ontpopt Duncan Laurence zichzelf boven alles als verhalenverteller. De twaalf tracks vormen samen op organische wijze een verhaal dat groter is dan de som der delen. Op het album werkt hij samen met een keur aan schrijvers en producers, waaronder Brett McLaughlin (Troye Sivan, Selena Gomez) en Bram Inscore (Icona Pop, Mayer Hawthorne). Maar het is zijn eigen stempel dat duidelijk op elk nummer gedrukt staat. Zijn nieuwste single is ‘Feel Something’, een samenwerking met Armin van Buuren.