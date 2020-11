Chris Kelly zet stap in nieuwe solo carrière met ‘Iron Skin’

De uit Cardiff afkomstige Chris Kelly brengt op 1 december zijn eerste solo album, ‘The Last Place You’ve Been’, uit. Zijn solo debuut, nadat hij eerder al twee albums uitbracht met zijn band The Scooters. Na een succesvole carrière met the Scooters, onder andere in de Verenigde Staten, bracht de plotselinge dood van een goede vriend zijn muzikale carrière tot stilstand.

Nu, in 2020, start de Welshman zijn artiestenleven weer opnieuw op, en met de single ‘Iron Skin’, de derde single van zijn album ‘The Last Place You’ve Been’, laat Kelly horen nog lang niet klaar te zijn met de muziek, en de muziek nog lang niet klaar te zijn met hem. Vanwege de Covid19-pandemie, nam Chris zijn bijbehorende clip zelf op. Het moest wel, aangezien het nummer gaat over bepaalde gezondheids problemen waar mannen op een bepaalde leeftijd mee te maken krijgen. En gezondheid gaat voor, ook bij de opname van een videoclip.

Zijn wilde haren achter zich latende, start Kelly een nieuw hoofdstuk in zijn muzikale carrière, nu als solo artiest, en als het hem zo afgaat als ‘Iron Skin’ klinkt, moet dat wel goed komen.