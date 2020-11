Snowapple brengt een nieuwe single uit: ‘Afternoon’

‘Afternoon’ is de eerste single van Snowapple komende van het album ‘Wrong Feet’. Het album wordt in 2021 uitgebracht door ZIP Records. De muziek van ‘Afternoon’ is gebouwd rondom een percussie-lijn, bedacht door percussionist Gunga Alan Purves op de Balafon, een West-Afrikaans instrument.

Het nummer is gezongen door de zangeressen Laurien Schreuder, Una Bergin en Laura Polence. De tekst van ‘Afternoon’ is gebaseerd op een gedicht van Garcia Lorca. Dit gedicht verhaalt over een middag die langzaam overgaat in de avond en een geliefde die maar niet komt opdagen; “She was little and she ate pomegranates”. Het wachten is een samensmelting van het genieten van de middag en het verlangen naar een ander.

De videoclip voor het nummer is gemaakt door de Franse art-director Océane Combeau, met een team van jonge Amsterdamse filmmakers. De clip gaat over een normale middag in een rustige woonwijk die absurder en surrealistischer verloopt dan je zou verwachten.

‘Afternoon’ is opgenomen in Studio 150 in Amsterdam-Noord. “Deze plek voelt aan als onze tweede huiskamer,” aldus Laurien Schreuder, “we hebben er samen met alle muzikanten een week gebivakkeerd en daar hebben we de grondstenen gelegd voor alle nummers van het album ‘Wrong Feet’.” ‘Afternoon’ is opgenomen onder leiding van producent Joeri Saal en gemixt door LA producer David Ott. Er doen een verscheidenheid aan muzikanten mee; zowel uit de impro-jazz scene als de wereldmuziek scene, met een klarinet solo van Michael Moore, Breno Viricimo op bas, Osito von Ropi op percussie en Felicity Provan op trompet.

“We zijn bijna aan het eind gekomen van dit bizarre jaar. We hopen natuurlijk vooral dat iedereen gezond is. Maar wat hebben iedereen gemist doordat de live optredens niet door konden gaan. In deze rare tijden waarin veel stil ligt, hebben we onderzocht hoe we onze grote passies konden blijven uitoefenen. Samen met andere muzikanten, producenten, filmmakers, theatermakers, schrijvers en andere bijzondere mensen werkten we aan verschillende projecten waaronder een medium length film en een nieuw album”, aldus Snowapple zangeres Laurien Schreuder.