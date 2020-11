ASHI dropt nieuwe single ‘Geef Niet Toe’

Aanstormend talent ASHI heeft zijn nieuwe single ‘Geef Niet Toe’ uitgebracht. Het nummer laat weer een nieuwe kant van ASHI’s sound horen. Eerder dropte hij tracks met een meer tropische en dansbare vibe, deze keer horen we een serieuzere ASHI. Zelf omschrijft hij zijn sound als Afrabian: een combinatie van Arabische elementen afkomstig van zijn Marokkaanse en Egyptische roots en elementen uit de Afrobeat.

Afgelopen zomer tekende ASHI bij Warner Music en bracht hij de tracks ‘Bali’ en ‘Vrij Zijn’ uit. De videoclips hebben bij elkaar al meer dan honderdvijftigduizend YouTube-views behaald. De komende maanden zullen er nog meer nieuwe tracks en clips volgen, waaronder vandaag de release van ‘Geef Niet Toe’. Influencer en model Nisrina speelt een rol in de video.

ASHI

Allround artiest ASHI kan met iedere stijl uit de voeten en is even begenadigd in het schrijven van persoonlijke nummers. Zijn enthousiasme is tekenend voor de manier waarop hij zich als artiest, MC en songwriter ontwikkelt. ASHI groeide op in de Amsterdamse wijk Kraaiennest en is van kinds af aan al gefascineerd door muziek. Inmiddels is hij een bekende MC in de Amsterdamse clubscene en schijft hij nummers voor onder andere Numidia en Famke Louise. Ook brengt hij nu zelf muziek uit, waaronder de tracks ‘Vrij Zijn’ en ‘Bali’, die samen op Spotify bijna 400.000 streams hebben. Met het nummer ‘Bali’ werd ASHI in oktober door FunX uitgeroepen tot Artist Of The Month. Volgend jaar komt zijn EP uit.