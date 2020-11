DROELOE brengt anthology album ‘A Matter Of Perspective’ uit

Gisteren (13 november) heeft audiovisueel duo DROELOE hun langverwachte anthology album ‘A Matter Of Perspective’ uitgebracht op bitbird. Het album is de laatste release waarbij oprichtend lid Hein Hamers betrokken zal zijn. Eerder deze herfst werd al aangekondigd dat Hein het duo zal verlaten om andere passies te volgen.

Met ‘A Matter Of Perspective’ smelt DROELOE hun vorige drie EP’s samen met zeven gloednieuwe nummers tot een meeslepend nieuw verhaal met elementen van pop, dubstep, hiphop, klassieke muziek en elektronica. Van sombere Franse hoorns en opzwellende synths in the intro nummer ‘Panorama’ tot de laatste noot van het lome eindnummer ‘Treasure Map’, mengt DROELOE melancholische songwriting met een gedurfd sonisch palet tot een echt meesterwerk.

‘Open Blinds’ heeft tinten van Bon Iver met een galopperende, dronken beat en zoemende bastonen. Lead single ‘Sunburn (Reimagined)’ biedt een meer organische versie van hun grootste hit tot nu toe. ‘Looking Back (Reimagined)’ is een nog meer verpletterende versie van hun 2018-hit die vervolgens prachtig overloopt in de stotterende ritmes en vrolijke synths van ‘Virtual Friends (Reimagined)’.

De wereld van DROELOE

In de wereld van DROELOE focust Vincent zich op de muziek, terwijl Hein zijn aandacht bij de visuele elementen van het project houdt. De muziek inspireert de visuals en de visuals inspireren de muziek, en deze werken hand in hand om tot het uiteindelijke samenhangende kunstwerk te komen. Vincent en Hein vormen een audiovisueel duo waarbij de respectievelijke disciplines ingewikkelde verhalen verweven. Het duo roept hiermee emotionele reacties en herinneringen op door persoonlijke verhalen te vertellen met hun kunst, wat op zichzelf een enorme drijfveer is voor hen. ‘A Matter Of Perspective’ weerspiegelt dan ook hun eigen persoonlijke groei van de afgelopen vijf jaar, waarmee DROELOE hoopt hun fans te motiveren een introspectieve blik te werpen op hun eigen persoonlijke ontwikkeling om zo trouw aan henzelf te blijven en te blijven groeien.

“Dit album gaat over onze persoonlijke ervaringen en onze verschillende en verschuivende percepties van het leven. Al het werk op het album, muzikaal en visueel, is gecreëerd tijdens zeer turbulente tijden in onze levens. We moesten enorm groeien als mensen en onze horizons verleggen om het project op het traject te houden en om mentaal gezond te blijven. We zijn er enorm trots op dat we iets hebben weten te creëren dat onszelf op verschillende manieren inspireert en het zou fantastisch zijn als het datzelfde kan doen voor anderen. Los daarvan markeert deze release het einde van het eerste ‘boek’ in het DROELOE project. Door naar het eerste hoofdstuk van het volgende boek.” – DROELOE

In het verleden heeft het duo internationaal meerdere kunstgalerijen geopend om zo een diepere context te bieden in de wereld van DROELOE en meer verbinding te creëren met hun fans. In zowel New York, Los Angeles als Amsterdam waren de galerijen gedecoreerd met de artworks van hun muziek, gelimiteerde prints en speciale items zoals de DROELOE Tamagotchi’s als representatie van hun 2019 release ‘Virtual Friends’, een lasergegraveerde baksteen voor ‘Broken Bricks’, en een 3D geprinte gouden schedel bovenop een pilaar ter representatie van de cover van hun 2019 EP ‘A Promise Is Made’.

DROELOE heeft ook een online walk-through van de galerij gecreëerd, waardoor zelfs de fans die niet in de fysieke galerijen langs konden komen deze unieke ervaring online konden beleven. De online galerij is hier te vinden. Tevens heeft DROELOE deelgenomen in een Minecraft expositie genaamd ‘Mine Gala’, waar hun kunst in de game was nagemaakt. Naast de fysieke en virtuele kunstgalerijen heeft DROELOE ook een online winkel, waar zij hun werken aanbieden in de vorm van prints, geframede canvases en exclusieve renders.

Momenteel is DROELOE hard aan het werk om een virtuele release ervaring te creëren met Discord. Dit zal een begeleide, audiovisuele museumtour in Discord zijn, waarin fans meegenomen zullen worden door de reis van het anthology album. De tour zal bestaan uit vier kamers die voor altijd zullen voortbestaan als een eerbetoon aan een tijdperk dat Hein en Vincent samen hebben gecreëerd. Elke kamer zal een van de drie eerder uitgebrachte EP’s vertegenwoordigen. De laatste ruimte zal een ‘gift shop’ zijn, waar fans toegang krijgen tot exclusieve anthology merch en vinyl terwijl zij met DROELOE via de spraakchat-functie van Discord in gesprek kunnen gaan. Vincent Rooijers zal in zijn begeleide audiotour elke track en artwork van het album bespreken, terwijl Hein een 360 walkthrough galerij zal creëren voor elke kamer van deze virtuele beleving.