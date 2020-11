Ferdous (ex-Klyne) kondigt EP aan met nieuwe single

Ferdous, de producer en songwriter van cult-pop duo Klyne released zijn nieuwe single ‘Wish The Times Were Better’. Het nummer van de Afghaans-Nederlandse zanger en producer klinkt als een “bedachtzame, subtiele reactie op onze huidige situatie” en is een eerste voorproefje op zijn aanstaande EP die verwacht wordt op 15 januari 2021.

Als creatieve wederhelft van popduo Klyne schreef en produceerde Ferdous hun titelloze debuutalbum. Als Klyne tourde Ferdous door Europa, de VS en de UK, waarbij hij opende voor Metronomy en Christine and the Queens. Daarnaast bracht Ferdous muziek uit op het Parijse label Kitsuné en releasde hij op Turbo Recordings onder zijn elektronische alter ego TRACE7000. Ferdous’ huidige project is zijn meest persoonlijke tot nu toe en is het resultaat van een aantal jaren werk. Het project is te beschrijven als ‘gelaagd en delicaat’ en de eerder in eigen beheer gereleasde tracks werden onmiddellijk opgepikt door smaakmakers als i-D en DUMMY.

Ferdous zegt over ‘Wish The Times Were Better’: “Als ik iets nieuws schrijf, wil ik het meestal anders laten klinken dan andere dingen die ik eerder heb gemaakt, maar met WTTWB besloot ik deze – soms dwangmatige – gewoonte los te laten. Ik ging terug naar enkele opnametechnieken die ik gebruikte toen ik jonger was en dit bracht me op een bepaalde manier tot rust. Uiteindelijk resulteerde dit creatieve proces in een nummer dat gaat over het toelaten van pijn en vinden van steun. Ik heb het gevoel dat het accepteren van pijn een lang en moeilijk proces is, maar dat dit net iets gemakkelijker gaat als je het met iemand anders kunt delen. Ik vond veel troost bij het maken van dit nummer en ik hoop dat andere mensen die het horen hetzelfde gevoel zullen hebben.”