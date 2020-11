Django Django deelt titeltrack van nieuw, aanstaand album

Django Django, bekend van nummers als ‘Default’ en ‘Hail Bop’, kondigt de komst van een nieuw album aan met de titeltrack ‘Glowing In The Dark’. Het derde studioalbum van de Schotse indieband verschijnt zowel fysiek als digitaal op 12 februari 2021.

Na een afwezigheid van twee jaar keerde de band in september terug met nieuw materiaal. In de afgelopen maanden verschenen de singles ‘The Ark’ en ‘Spirals’ (waarvan MGMT een bijzondere remix maakte).

Ontsnappen aan wanhoop, beperkingen, het leven in een gehucht en de alledaagse realiteit vormt de rode draad door het album. Met de glorieuze titeltrack poogt het viertal om in hogere sferen te raken en alle bijzaken te vergeten. Het nummer is gebaseerd op een spoken word sample van Dave Maclean, aangevuld met Moog-synths en drum loops. De videoclip is het werk van de New Yorkse illustrator Bráulio Amado, die in het verleden illustraties maakte Roisin Murphy.

Vincent Neff over de video: “Bráulio gave me some loose directions of what he wanted me to do via email. Then me and my brother in law got a tripod, my phone and a speaker and went to a deserted industrial estate around the back of my house and shot a bunch of stuff then turned the footage over to Bráulio. We love what he’s done with it and how the energy and vibe of the visuals really lock with the track.”

De ‘indie alchemisten’, zoals ze wel eens worden genoemd, zetten in navolging van ‘Winter’s Beach’ EP (2018) weer een stap voorwaarts met ‘Glowing In The Dark’. In twee jaar tijd heeft de band frisheid en zelfvertrouwen hervonden dat hand in hand gaat met een optimistische kijk op de toekomst.