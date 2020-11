Met ‘All These Lights’ maakt Solomon debuut-EP compleet

De band Solomon timmert hard aan de weg. Wat als een voorzichtig pad begon met onder meer een optreden op Bruis 2019, is nu een geplaveide avenue geworden met hun eerste EP ‘Endless’.

Het fundament hiervoor werd al in juli gelegd met de release van de nummers ‘Brighter Day’ en ‘Endless’.

De topping gebeurt op vrijdag de dertiende (!) november met de nieuwe single ‘All These Lights’ en de B-side ‘The Weight of the World’, waarmee de hele EP compleet is.

In ‘All These Lights’ staan de persoonlijke individualiteit en de verantwoordelijkheid naar de wereld centraal. Een zeer toepasselijke thema in deze tijd, voer tot nadenken, iets wat de band je wil meegeven. Een typisch Solomon nummer, melancholiek, maar warm. Een goed ingespeelde band, enthousiast en professioneel en met de warme, kenmerkende stem van Koen de Witte. ‘Endless’, eindeloos: Het begin van een eindeloze weg die zal leiden tot mooie horizonten.



Foto (c) Anita Martin – AnnaPileaFotografie