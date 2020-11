13 november, de verjaardag van Timmy Thomas

Timmy Thomas is een schoolvoorbeeld van de zogenaamde ‘One-Day-Fly’ artiesten die met 1 hit net zo snel weer van het toneel verdwijnen als dat ze ‘m beklommen hebben. Nadat Thomas in 1973 in een nachtclub aan het jammen was, nam hij voor de zekerheid een demo op van de avond. Met slechts de begeleiding van een Hammond-orgel en een kleine percussie, werd dit minimalistische nummer een hit in de Verenigde Staten.

Timmy Thomas succes met een demo

De demo werd maar liefst twee miljoen keer verkocht in zijn thuisland en in 1999 verscheen het nummer in de Nederlandse Top 2000. Het nummer werd uiteindelijk gecovered door verschillende artiesten, waaronder de Nigeriaans-Engelse zangeres Sade. Ook Drake gebruikte in zijn hitsingle ‘Hotline Bling’ uit 2015 samples uit ‘Why can’t we live together’. Na een poging tot een comeback in 1990 besloot Thomas zijn actieve muziek carrière te beëindigen. Timmy Thomas wordt vandaag 76 jaar.