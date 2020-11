Joep Beving komt naar De Vereeniging

Joep Beving is van jongs af aan één met de piano. Hij werd gedwongen om zijn studie aan het conservatorium te beëindigen en ging in plaats daarvan naar de universiteit. Zijn liefde voor zijn instrument is echter nooit verloren gegaan. Ooit was het zijn doel was om zoveel mogelijk noten per minuut te slaan. Maar in de loop der jaren veranderde zijn speelstijl. Hij ging in zijn muziek op zoek naar een bepaalde esthetische essentie. Zijn pad werd verlicht door een piano die Beving van zijn grootmoeder erfde toen zij in 2009 overleed. Dit Duitse instrument drong aan op een zachtere toets en een gracieus tempo, wat Beving er uiteindelijk toe bracht zich aan te passen aan een meer klassieke woordenschat om zijn verhaal te vertellen.

In april 2019 verscheen het album ‘HENOSIS’. Het laatste hoofdstuk van Joep Beving in een trilogie van albums – het einde van een vier jaar durende intens persoonlijke spirituele en filosofische verkenningstocht. Op ‘HENOSIS’ zet de Nederlandse componist zijn minimalistische en soms romantische schrijfstijl voort, maar deze keer verkent hij nieuwe gebieden. ‘HENOSIS’ is de laatste stap, waarin de bestemming van Beving de uitgestrektheid van de kosmos is – die grote, zwarte leegte – op zoek naar “de ultieme realiteit en de leegte van de geest”. In november 2019 werd dit album bekroond met een Edison.

Joep Beving komt op 29 mei 2021 naar De Vereeniging in Nijmegen.