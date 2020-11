Hilde Vos komt met singles ‘Fool Of Love’ en ‘I Never Cried’

Op het laatst sinds haar deelname aan Johan Derksens ‘The Sound Of The Blues & Americana’ heeft Hilde Vos bekendheid gekregen bij een groter publiek. Toch is deze Nijmeegse geen onbekende in het wereldje van de country en americana. Hilde heeft al wat singles en albums op haar naam staan en is al druk bezig om prijzen en nominaties te vergaren. Zo won zij de prijs voor het beste countrylied in zowel 2011 en 2018. Zij zong samen met Dick van Altena, Ilse DeLange, Bobby Bare en Vince Gill.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de finishing touches van haar nieuwe album ‘Fool Of Love’. Als voorboden hiervan zijn onlangs de singles ‘I Never Cried’ en ‘Fool Of Love’ uitgebracht. Op beide singles wordt zij begeleid door Roel Spanjers (toetsen), Fokke de Jong (drums), Roelof Klein bas) en Nienke John (achtergrondzang), terwijl Eric van Dijsseldonk (gitaar) en John Geuzinge Havinga (pedal steel) elk op één ervan te horen zijn. Bekende namen? Ja zeker, Spanjers, de Jong, Klein en Dijsseldonk maken ook deel uit van de Derksen theatertoer.

Beide nummers zijn gewoon het beste wat men hier op countrygebied aangeboden kan krijgen. Twee prachtige en gevoelige nummers. Goed geschreven, prima gezongen en uitgevoerd. Het smaakt naar meer en maakt nieuwsgierig naar het nieuwe album.