Rats on Rafts in Doornroosje in plaats van in Merleyn

De Rotterdamse band Rats on Rafts komt in januari met hun nieuwe album getiteld Excerpts From Chapter 3: The Mind Runs A Net Of Rabbit Paths. Een album over de periode tussen het vorige en dit nieuwe derde album.

Het album geeft een gefragmenteerde kijk op de belevenissen in de wereld van Rats on Rafts. Van een tour door Japan, tot het verloren raken tussen dromen en de realiteit. Er is een constant getouwtrek tussen de werkelijkheid en fictie. De eerste single van het album heet Tokyo Music Experience, een nummer dat ontstaan is na de tour met Franz Ferdinand door Japan in 2018. “Diep onder de indruk van onze tijd in Tokyo was het moeilijk terug te zijn in Nederland. Alle impressies bleven muurvast als een bonk energie boven ons zweven. Op een dag explodeerde deze, en daaruit ontstond Tokyo Music Experience.

De afgelopen jaren heeft de band wereldwijd veel getoerd met optredens op onder andere Liverpool Psych Fest (UK), Best Kept Secret (NL), Reeperbahn (DE), Primavera (SP) en Glastonbury Festival (UK). Na het samenwerkingsalbum met De Kift in 2016 werd besloten om een eigen analoge studio te starten in Rotterdam, genaamd Kurious Recoring Studio. Een studio waar in isolement uitsluitend op bandrecorders gewerkt wordt.

Op 26 februari zou de ban in Merleyn in Nijmegen staan, maar vanwege de grote vraag naar kaarten wordt de show verplaatst naar Doornroosje.