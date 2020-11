Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Queen.

Queen live @ Tokyo, Japan is een live concertvideo van het optreden van de Engelse rockband Queen in het Yoyogi National Gymnasium, Tokio op 11 mei 1985 als onderdeel van het Japanse deel van ‘The Works Tour’. De band kan putten uit een enorm aantal hits getuige de setlist van het concert met hits als ‘Under Pressure’, ‘Somebody to Love’, ‘Killer Queen’, ‘It’s a Hard Life’, ‘Another One Bites the Dust’, ‘Crazy Little Thing Called Love’, ‘Bohemian Rhapsody’ en ‘Radio Ga Ga’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Queen live @ Tokyo, Japan (1985).