Alice Cooper kondigt ‘Detroit Stories’ aan

Alice Cooper heeft zijn gloednieuwe studioalbum aangekondigd. ‘Detroit Stories’, vernoemd naar de stad waar de originele Alice Cooper-groep haar eerste succes behaalde, is een modern eerbetoon aan de stoerste en gekste rock ‘n roll-scene die er ooit was.

In 1970 liep de jonge producer Bob Ezrin een boerderij aan de rand van Detroit binnen om met de Alice Cooper-groep te werken. Alice en zijn band waren net flower power Los Angeles ontvlucht, omdat ze het tegenovergestelde waren van het hippie-vredes- en liefdesideaal. De duistere band was ingetrokken in Cooper’s geboorteplaats, waar langzaamaan een legendarische rockscene ontstond.

Ezrin drilde de band 10 uur per dag om hun kenmerkende geluid te definiëren. Telkens wanneer een nummer geslaagd was, juichten de gevangenen in het ziekenhuis voor de crimineel gestoorden aan de overkant en zo werd het klassieke Alice Cooper-geluid geboren.

“Los Angeles had its sound with The Doors, Love and Buffalo Springfield,” zegt Cooper, “San Francisco had the Grateful Dead and Jefferson Airplane. New York had The Rascals and The Velvet Underground. But Detroit was the birthplace of angry hard rock. After not fitting in anywhere in the US (musically or image wise) Detroit was the only place that recognized the Alice Cooper guitar driven, hard rock sound and our crazy stage show. Detroit was a haven for the outcasts. And when they found out I was born in East Detroit… we were home.”

50 jaar later verzamelden Alice en Ezrin enkele legendarische Detroit-muzikanten in een studio om ‘Detroit Stories’ op te nemen. Als de ‘Breadcrumbs’-EP van 2019 het pad naar de stad heeft uitgestippeld, rijdt Detroit Stories als een muscle car dwars door Woodward Ave.

De DVD en Blu-ray bevatten de concertopname van ‘A Paranormal Evening At The Olympia Paris’ die voor het eerst op film beschikbaar zal zijn. Nu de hele live-cultuur stilligt vanwege COVID-19, voelde Alice Cooper de behoefte om een van zijn nieuwste shows met zijn fans te delen en hij niet kan wachten om weer op pad te gaan. ‘Detroit Stories’ komt op 26 februari 2021 uit, via earMUSIC.