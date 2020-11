Amersfoort Jazz gaat online door

Dinsdag 3 november werd bekend dat het kabinet heeft besloten om gedurende twee weken, boven op de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen. Wederom heeft dit verregaande gevolgen voor de worstelende cultuursector.

Wat betekent dit voor het Amersfoort Jazz festival? Het is nu definitief duidelijk dat het evenement zonder live publiek plaats vindt. Desondanks blijft de organisatie hard en veerkrachtig werken om de 42ste editie in 2020 koste wat kost te realiseren, opdat de artiesten kunnen optreden en het publiek bedienen met mooie, spannende en meeslepende muziek.

Ook de jaarlijkse JazzNL – World Jazz Conference gaat door. Meer dan 100 internationale professionals uit de muziekindustrie van over de hele wereld brainstormen in een virtuele ruimte over het Impact Survey Report aangaande Corona (IKS) en andere zaken. Daarbij presenteren festivals uit de hele wereld hun talentvolle laureaten.

DUTCH WORLD JAZZ | TALENTS & LEGENDS

Drie dagen, drie streams, drie podia. Van 20 t/m 22 november streamt het festival 19 concerten live vanuit theater De Lieve Vrouw en De Observant. Voor het typische festivalcachet wordt gezorgd vanuit het online Amersfoort Jazz Café, met presentatie door onder meer Izaline Calister, SaraLee Vos, Bart Wirtz en Rolf Delfos.

• In het theater geven gerenommeerde World Jazz formaties en artiesten acte de présence, zoals Tineke Postma, Izaline Calister en Margriet Sjoerdsma Odelion. Voor grensoverschrijdende verrassingen zorgen Artvark & Drums United, Efe Erdem Three4 en Stormvogels Alter Ego Jazzbarock Consort.

• In de Observant zijn vrijdag- en zaterdagavond Amersfoort Jazz Club Nights, met Steffen Morrison, Shirma Rouse, Saskia Laroo, Alexander Beets w/ The Round Midnight Orchestra ft. Paul van Kessel en Gallowstreet Brassband, terwijl op zondag de intimiteit wordt gezocht met de tango van NAOS en de elegante Caribbean jazz van actrice Manoushka Zeegelaar Breeveld.

• Amersfoort Jazz presenteert de nieuwe generatie met onder meer Sun-Mi Hong, Kika Sprangers, Xavi Torres, Thomas Pol, Sebastiaan van Bavel, Gideon Tazelaar, Tim Hennekes en SIMIO (de driedubbele winnaar van het Prinses Christina Concours). Amersfoort Jazz stelt een jong kwintet samen van de grootste talenten uit Nederland en Spanje.

• Amersfoort Jazz eert ook de legendes. Hans Dulfer (80) keert terug met zijn nieuwe formatie. Boy Edgarprijswinnaar Jasper van ’t Hof neemt plaats achter de vleugel en de synthesizer. Trompettiste Ellister van der Molen speelt en vertelt over de filmmuziek van Miles Davis. In De Lieve Vrouw zijn drie filmvoorstellingen van de spraakmakende film Miles Davis: Birth of the Cool (2019).