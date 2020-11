Producersduo Two Another brengt ‘Elevate’ uit

‘Elevate’ is de eerste release van producersduo Two Another onder de vleugels van Caroline. Het nummer is afkomstig van ‘Two Sides’ EP, die op 4 december verschijnt. Beide producers leerden elkaar kennen tijdens hun studie in Sydney.

Hun roots liggen elders, namelijk in de V.S. en Groot-Britannië. Begin dit jaar verkochten ze tweemaal Bitterzoet uit, maar beide shows werden gecanceld toen de pandemie uitbrak. Afgelopen woensdag traden ze alsnog op in Amsterdam, maar dan tijdens een livestream vanuit Paradiso. Two Another haalt inspiratie uit Motown-soul, jaren ’90 r&b, elektronische muziek en hiphop. Het is een aparte mengelmoes van stijlen die samenkomen in hun dromerige popnummers.