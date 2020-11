Idaly brengt met ‘Eerlijk’ zijn tweede album uit

Idaly combineert de spirit van een trap-artiest met de stem van een R&B-icoon en het aura van een eigentijdse rockster. Als vakman pur sang onderscheidt hij zich met geperfectioneerde hooks, eigen producties en hypnotiserende flows.

De persoonlijke en melancholisch klinkende singles ‘In De Kou’ (met Hef), ‘Staande’, en ‘Family’ (met Kevin) vormden gezamenlijk het startschot van ‘Eerlijk’, zijn tweede officiële en hoog geanticipeerde album dat afgelopen vrijdag het levenslicht zag. Op het album staan ook featurings van Ronnie Flex, CHO, Adje en RBDjan en is grotendeels geproduceerd door Reverse. Ook zijn er producties van Idaly zelf te horen, die zich steeds meer profileert als volwaardig producer.

“Dit zijn voor iedereen bijzondere tijden, hoe je het ook went of keert. Deze periode heeft me gedwongen veel na te denken en dat heb ik allemaal in dit album gestopt. Bovendien is dit album extra speciaal omdat ik het heb uitgebracht op de verjaardag van m’n moeder.”

– Idaly