7 november, de verjaardag van Lorde

Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, bekend onder de artiestennaam Lorde, viert vandaag haar verjaardag. Op 12-jarige leeftijd deed ze mee met een plaatselijke talentenjacht in Auckland. De Nieuw-Zeelandse ontving hierna meteen een platencontract bij Universal.

In 2013 kwam haar eerste album ‘Pure Heroine’ uit met daarop de hit ‘Royals’. De single behaalde in veel landen de eerste plaats en werd bijna door alle grote sterren wel eens gecoverd. Voor de videoclip van ‘Royals’ ontving Lorde in 2014 de MTV Music Video Award in de categorie beste rockvideo. De organisatie kreeg hierop veel kritiek omdat de single helemaal geen rock zou zijn volgens de luisteraars.