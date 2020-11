Ólafur Arnalds brengt ‘some kind of peace’ uit

Spannende tijden voor Ólafur Arnalds. Waar er enkele weken geleden al werd gemeld dat hij met de Engelse DJ / producer Bonabo het nummer ‘Loom’ heeft gemaakt, is vanaf deze week ook de rest van zijn album ‘some kind of peace’ aan te horen. Hierop is ook de recentelijk uitgebrachte single ‘The Bottom Line’ terug te vinden, waarop ook de Duits-Koreaanse zangeres Josin te horen is. Ze brachten een week samen door in zijn studio in IJsland, waarin hun gedeelde creativiteit goed samenkwam.

Over hun samenwerking zegt Josin: “Working with Olafur was so much fun. It was intuitive and very inspiring for me in terms of writing process and production. We spent one week in Reykjavik after we both haven’t written in a long time. So we were expecting everything and nothing. ‘The Bottom Line’ is the result. Born out of many talks and personal experiences. And based on friendship.” Tijdens het maken van het album werd vastgelegd hoe Arnalds te werk ging. Neem hier een kijkje achter de schermen.

Naast de release van het album is er nog meer heuglijk nieuws te melden rondom de vierendertigjarige multi-instrumentalist. Voor ‘In Wonder’, de Netflix-documentaire die is gemaakt rondom het leven van Shawn Mendes, is gebruik gemaakt van de muziek van de IJslander. Het eindresultaat is vanaf 23 november te zien en horen.