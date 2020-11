The Questionnaires – Atlantic Ridge

The Questionnaires is een band uit het Noord-Engelse Newcastle upon Tyne, die bestaat Jane Wade en Steve Hall, die beiden zingen, gitaar spelen en zelf hun nummers schrijven. De band ontstond in 1988, maar werd een tijdje stil gelegd toen Steve zich ging concentreren op een andere tijdsbesteding. Uiteindelijk werd hij professor Criminologie en is auteur en coauteur van elf boeken. Inmiddels is hij met emeritaat en heeft hij zijn oude liefde, de muziek, weer opgepakt. Jane is verder gegaan in de muziek en werd een gevraagd zangeres. Bovendien heeft zij de muziek geschreven en verzorgd voor talloze theaterproducties.

Onlangs is van het duo een nieuw album verschenen, getiteld ‘Atlantic Ridge’. Hierop treffen we tien wonderschone nummers aan, die door Wade en Hall zelf zijn geschreven. Als begeleiders staan hen de top van de Noord-Engelse muzikanten bij. Zo horen we bassist Steve Cunningham (ex-Lindisfarne), gitarist Jim Hornsby, drummer Steve Dolder en violist Niles Krieger, alsmede een handvol gastmuzikanten. Muzikaal is dit album niet in een hokje te stopje; het is rock, country, folk, americana.

De grenzen tussen deze afzonderlijke muziekstijlen vervagen gewoon op dit album. Het uitzonderlijke schrijverstalent van Wade en Hall springt er gewoon bovenuit. Vanaf het eerste nummer ‘Heavy Heart’ wordt de goede luisteraar vergast op mooie veelzeggende teksten, die worden omlijst door heerlijke muziek. Mijn persoonlijke favorieten zijn het jazzy ‘After The Rain’ en het ingetogen ‘Worlds Collide’. Het zijn stuk voor stuk juweeltjes die rustig en goed beluisterd moeten worden. Na ruim dertig jaar is dit een heel mooie comeback te noemen. (8/10) (BoomChang Records)