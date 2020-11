Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Genesis.

Van 1 tot en met 4 juli 1987 gaf de Engelse rockband Genesis een 4-tal uitverkochte concerten in het Wembley Stadion te Londen, dit in het kader van hun Invisible Touch Tour. De tour werd gehouden ter promotie voor hun aanstaande album ‘Invisible Touch’. Genesis zat hier aan de top van hun kunnen, getuige de geweldige uitvoeringen van onder andere ‘Mama’, ‘Abacab’, ‘That’s All’, ‘Land Of Confusion’, ‘Tonight, Tonight, Tonight’, ‘Home By The Sea’ en meer.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Genesis live @ Wembley Stadium, London (1987).