Franki Love komt met nieuwe single ‘Rainbows’

Franki Love is een singer-songwriter die om en om in Los Angeles en New York City woont. Als klassiek geschoolde pianiste groeide ze op met pianospelen op haar vierde. Love begon haar carrière door op te treden in lokale coffeeshops in Los Angeles en trok de aandacht van veel opmerkelijke producers en muzikanten. Ze oogstte succes bij de L.A. Music Awards als “Female Singer / Songwriter of the Year” en won de single van het jaar voor haar nummer ‘Shadow’.

Haar nummer ‘Shadow’ werd ook erkend door de wedstrijd “Billboard International Song”. De officiële videoclip van ‘Shadow’ stond op de Grammy nominatie lijst voor “Best Music Video” en werd ook genomineerd als Best Music Video op het Hollywood Film Festival. Love’s nummer ‘Love Like It’s Never Gonna Hurt’ won de titel “beste nummer” van Songwriter Universe en ze heeft ook de publieksprijs van ASCAP gewonnen.

Franki’s titelloze debuutalbum werd in eigen beheer uitgebracht, waarna ze optrad tijdens net Film Festival in Cannes. In 2013 financierde Franki met succes haar nieuwe albumrelease via Kickstarter, een album opgedragen aan haar moeder die in januari 2013 aan kanker stierf. Ze werd begeleid door de legendarische muziekproducent Phil Ramone, die haar aanmoedigde om het album te schrijven terwijl ze om het verlies van haar moeder rouwde. Het volledige album bevat 3 nummers geproduceerd door Grammy Award-winnende David Kershenbaum.

Franki bracht in oktober 2018 een ep uit, met geleide meditatie. Franki financierde hierna met succes een nieuw album via Kickstarter. Het album werd een new age, etherisch pop album, doordrenkt met 432hz-frequenties en werd uitgebracht op 28 oktober 2020. Haar album, ‘The Sun‘, is nu uit, met het prachtige ‘Rainbows’ als mooie single. Als Franki zoo doorgaat, wordt het toch nog een mooi najaar.