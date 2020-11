Raw Roets naar TivoliVredenburg

Van meeslepend tot rauw, de stem van rapper en zanger Raw Roets – Cyrano Kout – is één van de uniekste in de moderne Nederlandse muziek. Roets is een rasartiest die moeiteloos afwisselt tussen twee uitersten; de rauwere Roets en de zachtere Cyrano.

In zijn muziek zoekt hij openlijk naar zichzelf en reflecteert hij op zijn soms grijze omgeving terwijl hij kleurrijk droomt.

Zijn sound wordt gekenmerkt door eerlijke en meeslepende teksten op muzikale en ruimtelijke producties. Hij heeft onder andere samenwerkingen met Winne, Feis, Kevin, Snelle en Hef, maar afgelopen jaar verscheen ook zijn debuutalbum Dromen In Kleur!

Er zijn op 19 december in TivolIVredenburg twee concerten voor 30 bezoekers, een om 20:00 uur en een om 22:00 uur.