Greentea Peng is het intrigerende alter ego van de Zuid-Londense Aria Wells. De snel opkomende artiest maakt momenteel furore met haar lo-fi, psychedelische r&b en lome, rauwe stemgeluid. Zo ging ze in haar nog jonge carrière op tour met Neneh Cherry, werkte ze samen met The Streets en is ze te horen op de soundtrack van de succesvolle serie I May Destroy You.

Het gebeurde allemaal nadat ze in 2018 debuteerde met haar soulvolle EP ‘Sensi’, die ze in samenwerking met producer Earbuds (Slowthai) maakte.

Het jaar daarop kwam ze terug met een frisser en brutaler geluid, te horen op tweede EP ‘RISING’. Tussendoor releasede ze ook nog even haar hitsingle ‘Downers’, waarmee ze een meer dan overtuigend optreden bij muziekplatform COLORS gaf.

Op 9 april komt Greentea Peng naar Paradiso.