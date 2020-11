Nouveau Vélo komt naar TivoliVredenburg

Nouveau Vélo geldt al jaren als een van Nederland’s fijnste indiebands. Met hun lo-fi en jangly indiepop vol steengoede gitaarlijnen, die prima in het straatje van R.E.M., The Feelies en Real Estate past, verraste ze in 2014 vriend en vijand met debuutplaat ‘Nouveau Velo’.

Waar de op die plaat nog weleens verschool achter effecten en galm, omarmde het trio in 2017 met het tweede album ‘Reflections’, definitief de pure popmelodie met als resultaat een warmer en speelser geluid vol tempowisselingen.

Dit najaar releasde de band hun gloednieuwe album ‘Bogland’ dat met singles als ‘Matryoshka’ en ‘Waves’ wederom een schot in de roos is! Op 19 december staat Nouveau Vélo in TivoliVredenburg in Utrecht.