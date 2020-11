Christof van der Ven naar TivoliVredenburg

De in Nederland geboren Christof van der Ven uit Londen verdeelt zijn tijd tussen het werken als chef-kok, het spelen als reizende muzikant bij Bear’s Den en het uitbrengen en optreden met zijn eigen muziek. Zijn debuutalbum ‘Empty Handed’ (2018) arriveerde kort nadat hij support was bij Bon Iver in de Hammersmith Apollo. Daarnaast heeft hij in die periode ook geopend voor Joan As Police Woman, Nick Mulvey, Lisa Hannigan, Talos, Willy Mason, S.Carey en Mikaela Davis.

Zijn tweede album, ‘You Were The Place’ (2019) werd opgenomen, geproduceerd en gemixt door Marcus Hamblett (Villagers, James Holden & The Animal Spirits, Bear’s Den) en ondersteund door een reeks tourdata voor de EU en het VK. Het album bevat instrumentatiebijdragen van goede vrienden uit o.a. Matthew & The Atlas, Bear’s Den en This Is The Kit.

Christof’s meest recente release – een Reworks EP met vier nummers, bevat zang van Camilla Staveley-Taylor (The Staves) en Jed Parsons, evenals instrumentatie van oude vriend en Bear’s Den-bandgenoot Marcus Hamblett. De EP is opgenomen en gemixt in de flat van Christof in Londen tijdens lockdown. Christof van der Ven komt op 28 februari naar TivoliVredenburg.