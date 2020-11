Mooneye naar Paradiso

Mooneye is het alter-ego van de Vlaamse singer-songwriter Michiel Libberecht en maakt een mix van pop, rock en folk met invloeden van Americana. Begin 2018 debuteerde hij met zijn zelfgetitelde ‘Mooneye EP’, waarmee hij destijds gerenommeerde muziekwedstrijd van Studio Brussel ‘De Nieuwe Lichting’ won.

Mooneye komt op 19 maart naar Paradiso, Amsterdam.

Het afgelopen jaar dook Libberecht de studio in met topproducers Pieterjan Maertens (bekend van zijn werk met Tamino) en Jo Francken (Het Zesde Metaal, Admiral Freebee) om vervolg te geven aan deze eerste, succesvolle EP. Het resultaat daarvan gaat begin 2021 het levenslicht zien. Het eerste nummer genaamd ‘Bright Lights’ is nu al te beluisteren via Spotify.