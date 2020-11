Merijn van Haren en Robin Borneman naar de Effenaar

Wat gebeurt er wanneer je de vuige rock van Merijn van Haren (Navarone) en donkere folk van Robin Borneman in een grote pan op een hoog vuur zet? Een akoestisch powerhouse duo! Rex Pharao laat zich nu eindelijk ook zien aan een groter publiek.

Regionale media noemden het al “Simon & Garfunkel on steroids”. Deze twee rasmuzikanten timmeren al jarenlang hard aan hun eigen weg, maar in het diepste geheim ook al een tijd als akoestisch duo. Nu kruisen zij de degens dan eindelijk op de bekendere podia in het land. Twee stemmen die snijden, beroeren, je hart laten breken en het weer helen.

Voor fans van rock, blues, Americana maar ook singer-songwriter en folk komen Merijn van Haren en Robin Borneman op 17 januari naar de Effenaar in Eindhoven.