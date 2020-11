5 november, de verjaardag van Art Garfunkel

‘The Sound of Silence’, ‘I Am a Rock’, ‘Homeward Bound’, ‘Mrs. Robinson’, en het schitterende ‘Bridge over Troubled Water’, zomaar een paar grote hits van Simon & Garfunkel. Art Garfunkel viert vandaag zijn 79e verjaardag. De in Forest Hills, Queens, New York City geboren zanger vormde in 1957 – samen met Paul Simon – het duo Tom & Jerry, waarmee ze een klein hitje scoorden getiteld ‘Hey, Schoolgirl’. Als Simon & Garfunkel hadden ze in 1965 hun eerste wereldhit te pakken met ‘The Sound of Silence’.

Art Garfunkel solo

Als solo artiest had Art Garfunkel ook veel succes. Zo bracht hij in 1978 de single ‘Bright Eyes’ uit, de single maakte onderdeel uit van de soundtrack voor de animatiefilm ‘Watership Down’. De zanger mocht al 6 Grammy’s in ontvangst nemen en trad hij in 1990 samen met Paul Simon toe tot te befaamde Rock and Roll Hall of Fame.