50 jaar oude hit van Shocking Blue opnieuw in de belangstelling

Ruim 50 jaar na de eerste release staat de hitsingle ‘Venus’ van de Nederlandse rockband Shocking Blue weer volop in de belangstelling! Het nummer wordt namelijk gebruikt in de nieuwe hitserie ‘The Queen’s Gambit’. In seizoen 1, aflevering 6 zien we leading lady Beth dansen en zingen op het nummer in haar huis. Als gevolg daarvan staat ‘Venus’ nu hoog in de Top 200 Wereld lijst van Shazam.

‘Venus’, geschreven door Robbie van Leeuwen, werd oorspronkelijk uitgebracht in 1969 en betekende de internationale doorbraak voor de band. Het behaalde de nummer 1 positie in negen landen: België, Frankrijk, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid Afrika, Spanje, Zwitserland en de Verenigde Staten. Het nummer was zelfs zó populair in de Verenigde Staten dat het de eerste plaats in drie afzonderlijke hitlijsten bereikte, waaronder de Billboard Hot 100. Shocking Blue werd daarmee de eerste Nederlandse band met een nummer 1 hit notering in Amerika!

Door de jaren heen bleef het nummer actueel. In 1986 werd Venus een megahit nadat het nummer door de Britse meidengroep Bananarama gecoverd werd. Deze uitvoering wist eveneens de bovenste positie van de Amerikaanse hitparade te halen. Door dit wereldwijde succes is ook voor Bananarama ‘Venus’ het belangrijkste nummer geworden.

Behalve dat ‘Venus’ de afgelopen vijftig jaar door tientallen andere artiesten is opgenomen is het nummer zeer geliefd gebleken om te gebruiken in diverse films, televisieseries en reclames. In deze laatste categorie vallen bijvoorbeeld de scheermesjes van Gillette waarvoor zangeres en actrice Jennifer Lopez het boegbeeld is geweest met een danceversie van ‘Venus’. Ook deze versie werd een hit (‘get your goddess showing’). En nu, na 50 jaar blijkt het nummer onvergankelijk te zijn en nog steeds diverse generaties aan te spreken.

Shocking Blue

De Haagse band werd in 1967 opgericht en bestond uit: Robbie van Leeuwen (zang en gitaar), Fred de Wilde (zang), Martin van Wijk (gitaar), Cor van Beek (drums) en Klaasje van der Wal (basgitaar). Omdat zanger Fred in 1968 in militaire dienst moest, werd hij vervangen door zangeres Mariska Veres. Haar karakteristieke stem en sexy uiterlijk bleken een gouden zet. Ze was voor het eerst te horen met het nummer ‘Send me a postcard’ (1968), dat meteen een hit werd. Daarna volgden de hits ‘Long and lonesome road’ (1969) en ‘Venus’ (1969), waarmee ze internationaal doorbraken. Het definitieve einde voor Shocking Blue kwam op 2 december 2006, toen Mariska Veres overleed aan kanker; de ziekte was kort daarvoor bij haar vastgesteld.