Thelonious Monster voor zes shows naar Nederland

Thelonious Monster is terug met een nieuw album. De uit Los Angeles afkomstige rockers brengen op de datum van de Amerikaanse verkiezingen ‘Oh That Monster’ uit. Het 6e album wordt voorafgegaan door hun single ‘Buy Another Gun’.

Thelonious Monster ontstond in 1984 in de rockscene van Los Angeles waar ook bevriende bands als de Red Hot Chili Peppers, Fishbone en Jane’s Addiction deel van uitmaakten. Onder leiding van frontman en zanger Bob Forrest timmerde de band in eigen land aan de weg en had het een goede live-reputatie. Op het podium bestond de groep uit zeven personen waaronder vier gitaristen. Hun debuutalbum werd geproduceerd door Flea en Anthony Kiedis van de Red Hot Chili Peppers.

Vlak daarna werd de punkrock ingeruild voor een meer melodieuze en conventionele rockstijl. Na het derde album Stormy Weather (1989) doekte Forrest de band op om aan een soloalbum te werken. Dit album zou nooit uitkomen maar gedeelten hiervan vormden de basis voor hun wereldwijde succes ‘Beautiful Mess’ (1992). Het album zorgde voor een internationale doorbraak dankzij hits als ‘Body and Soul?’ en ‘Adios Lounge’ (een duet met Tom Waits).

Thelonious Monster toerde in 1993 door Europa en stond onder andere op Pinkpop. Bob Forrest kampte in deze periode met een ernstige drugsverslaving. Dit bleek wel tijdens het optreden op Pinkpop waar Bob Forrest tijdens een van de nummers via de luidsprekertorens omhoog klom en als een wezenloze op het dak van het hoofdpodium bleef zitten. Gelukkig liep het goed af en kort daarna kickte Forrest af en sindsdien gaat ‘de oude rocker’ drugsvrij door het leven.

Thelonious Monster komt in juni 2021 naar Nederland voor 5 concerten en een festivalshow:

11 juni: TivoliVredenburg, Utrecht

12 juni: Vera, Groningen

13 juni: Paard, Den Haag

15 juni: Doornroosje, Nijmegen

16 juni: Melkweg, Amsterdam

20 juni: Pinkpop, Landgraaf