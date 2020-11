Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Tears for Fears.

Begin jaren ’80 richtten Roland Orzabal en Curt Smith de band Tears for Fears op. Na het uitbrengen van hun eerste album ‘The Hurting’ (1983) uit met daarop ‘Pale Shelter’ en ‘Mad World’. Twee jaar later brachten ze het album ‘Songs from the Big Chair’, met daarop de hitsingles ‘Shout’, ‘Everybody Wants to Rule the World’, ‘Head Over Heels’ en ‘I Believe’. Na het uitkomen van ‘The Seeds of Love’ (1989) ging de band uit elkaar om in 2004 de draad weer op te pakken. Het concert van vandaag, Tears for Fears live @ Rock in Rio, Brazil brengt een flink aantal van deze hits.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Tears for Fears live @ Rock in Rio, Brazil (2017).