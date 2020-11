New Cool Collective naar Doornroosje

De achtkoppige, altijd goedgeklede band New Cool Collective komt naar Nijmegen. De band toerde al over de hele wereld en won vele awards. Met hun unieke mix van jazz, dance, latin, salsa, afrobeat en boogaloo weten zij iedereen aan te steken. Afgelopen jaar bracht de band het album Dansé Dansé uit. In november verschijnt het vervolg op de samenwerking met Matt Bianco getiteld: High Anxiety.

Dit najaar gaat New Cool Collective de clubs in met een bijzonder project. In een intieme setting tovert de band de Nederlandse zalen om tot Speakeasy’s. Het begrip Speakeasy ontstond tijdens de drooglegging in de Verenigde Staten van 1920 tot 1933. Met het verbod op de verkoop van alcohol verschenen er langzaam maar zeker geheime bars waar de mensen toch samenkwamen.

New Cool Collective zal tijdens deze avond in een akoestische bezetting speciaal repertoire spelen. Op deze manier proberen ze het gevoel van de geheime clubs en bars aan het begin van de vorige eeuw op te wekken. Zo ontsnap je voor even aan de hectiek van 2020 en waan je je in een verborgen nachtclub uit het begin van de 20ste eeuw.

New Cool Collective komt op 27 februari naar Doornroosje.